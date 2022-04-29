Чебоксары, 1 марта, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В социальных сетях активно обсуждают видео из Чебоксар, где в одном из населённых пунктов поселилась семья кабанов. Дикие животные нашли приют в старом сарае, пугая людей и шугаясь сами любого шороха, который раздаётся возле постройки. Видеозапись обросла десятками комментариев в социальных сетях, где мнения людей разделились на два: пристрелить незваных гостей или продолжить кормить, потому что они там «оказались не от хорошей жизни», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На видео запечатлено, как из старого сарая, испугавших громких звуков, вылетает с десяток кабанов. На записи говорится, что животные поселись там ещё в декабре, с тех пор непрошенных гостей не удаётся спровадить обратно в лес. Добросердечный хозяин постройки прикармливает их время от времени. На вопрос о том, почему он их «не валит», отвечает, что ружья нет.

Кабаны «одомашились», делают выводы в соцсетях.

«Кабаны-рейдеры, запахло девяностыми», — оценил ситуацию пользователь Александр З.

«Сами на руки просятся! Оформляйте как своих!» — предлагает Ольга П.

Пользователи соцсетей условно разделись на два лагеря. Одни уверены, что «гостей» надо убивать, потому что это не только дикие животные, которые в любой момент могут напасть на человека, но и потенциальные переносчики чумы свиней и других опасных болезней. Другие считают, что кабаны «не от хорошей жизни» вынуждены соседствовать рядом со своим главным врагом — человеком: зима в этом году очень холодная, снега много, и еду достать крайне тяжело.

«Если пришли домой, то на мясо», — считает Алексей О.

Его поддержал Александр К., отметив, что «как раз на майские праздники их в лес погонят там и съедят».

«А между тем, сколько выбрасывается картофельной и прочей шелухи, чёрствого хлеба, пищевых отходов. За мусор собирают, а раздельного сбора нет», — пишет Мария Н., говоря о том, как можно прокормить «гостей».

Специалисты предлагают с помощью подкормки спровадить их обратно в лес. Но пользователи уверены, что съев весь прикорм, они всё равно вернутся обратно.

И под занавес обсуждения пользователи предлагают устроить тендер «на пару миллионов рублей» по прикорму кабанов, а перед этим просчитать «смету через московскую фирму», зерно закупить у «белорусской фирмы, так каксодержание полезных веществ в том зерне больше».

«Тссс! Они же так и сделают!» — иронизирует Владимир М.