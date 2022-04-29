Кемерово, 29 апреля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 29 апреля, на лечении из-за коронавируса находятся 1790 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 116 новых носителей коронавируса. За это же время 100 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 161 587 случаев заражения коронавирусом, 157 496 человек выписаны, 2310 пациентов скончались.