Оренбург, 29 апреля, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области медики спасли ребёнка из Мариуполя. О спасении шестилетнего мальчика сообщили в региональном минздраве.

Torange.biz Медицина

По данным ведомства, после начала специальной военной операции России в защиту населения Донбасса многодетная семья решила эвакуироваться из Мариуполя во Владивосток. В пути ребёнок заболел менингококковой инфекцией. Семью сняли с поезда, а мальчика доставили в клинику Бузулука (Оренбуржье).

Медики приняли решение о транспортировке ребёнка на вертолёте в Оренбург. В Оренбургскую областную инфекционную больницу пациент поступил в тяжелейшем состоянии.

«Инфекционисты, реаниматологи, неврологи десять дней боролись за жизнь ребёнка. Все манипуляции прошли успешно», — отметили в министерстве здравоохранения.