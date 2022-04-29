Брюссель, 29 апреля, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Бывший высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини 28 апреля заявила, что прекращение затягивания переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС соответствует интересам ЕС.

Saeima Федерика Могерини

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Могерини заверила сомневающихся в этом, что процесс переговоров о вступлении долог, видимо, имея в виду, что, разблокировав переговоры о вступлении. ЕС ничего не теряет, но делает красивый жест.

По словам Могерини, Албания и Северная Македония уже сделали то, что от них требовалось для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Политик заявила, что не знает, насколько сильное давление оказывается на Болгарию по этому вопросу, однако она надеется, что оно сработает. Напомним, к этому моменту Болгария уже несколько лет блокирует переговоры о расширении.