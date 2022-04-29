Владивосток, 29 апреля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Приморье по-прежнему лидирует на Дальнем Востоке по росту производства в животноводстве и птицеводстве: продукции заготовлено в первом квартале 24 тыс. тонн, что в 2,2 раза превысило показатели 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Stuart Webster Свинина

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Отмечается, что это так же один из лучших показателей динамики в России, где в среднем рост составил +5,5%.

Также в Приморье, на 4,5% выросло производство молока (26,1 тыс. тонн) и на 0,6% – производство яиц (67,1 млн штук).

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ 27 апреля в Петербурге перечислили меры поддержки животноводства и рыболовства России.