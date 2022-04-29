Токио, , 06:20 — REGNUM Жертвами кораблекрушения круизного судна KAZU 1, 23 апреля затонувшего у берегов Хоккайдо на севере Японии, стали уже 14 человек. Об этом 29 апреля сообщает телеканал NHK.

Кораблекрушение. Иван Айвазовский. 1876 г

Всего на борту затонувшего судна находились 24 пассажира и два члена экипажа. 23 апреля с борта KAZU 1 был отправлен сигнал бедствия, после чего связь с ним прервалась. Береговая охрана и Силы самообороны Японии продолжают поиск людей и самого судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии подтвердили гибель 11 человек, которые были на борту затонувшего круизного судна KAZU 1.

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