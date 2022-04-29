Кемерово, , 06:19 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что в 2022 году будет продолжена традиция введения сокращённой пятницы для женщин во время летних каникул детей. Он подчеркнул, что женщины «несут на своих плечах ответственность за семью и детей».

Александр Дейнека. Мать. 1932

«Мы с большим уважением относимся к нашим женщинам, которые не только работают наравне вместе с мужчинами, но и несут на своих плечах ответственность за семью и детей, — прокомментировал решение Цивилёв. — Женщины, у которых есть дети до 18 лет, будут заканчивать рабочий день в пятницу в 15:00 и смогут уделить больше внимания детям, которые будут на каникулах».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Кузбасса рекомендовал предприятиям вернуть сокращённую пятницу для женщин.

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