Оренбург, 29 апреля, 2022, 06:16 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел дело о хищении зерна с Сакмарского элеватора на сумму более 86 млн рублей. Осуждены гендиректор и главный бухгалтер предприятия. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Зерно

Фигуранты признаны виновными в особо крупном присвоении чужого имущества по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, а также в злоупотреблении полномочиями.

Установлено, что в 2008–2013 года генеральный директор и главбух элеватора вывезли зерно государственного интервенционного фонда на территорию подконтрольной им организации. В 2011–2012 годы заключили договоры на поставку зерновых и масличных культур, которых не было в наличии на элеваторе. Организации-контрагенту был причинен существенный вред.

Гендиректор приговорён к четырём годам лишения свободы и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Главному бухгалтеру назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы со штрафом 950 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.