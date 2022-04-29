Панама, 29 апреля, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Законопроект, который регулирует использование и коммерциализацию криптоактивов в Панаме, принят Национальной ассамблеей (парламентом) республики. Об этом 28 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на законодательный орган.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Документ поддержали 38 депутатов. Еще двое проголосовали против. Законопроект передан на подпись президенту Панамы Лаурентино Кортисо.

Принятый парламентом документ позволяет выплачивать налоги, используя криптовалюты, а также регулируют торговлю и использование криптоактивов в стране. Кроме того, в законопроекте прописан механизм выпуска цифровых ценных бумаг и запуска новых платежных систем.

Автор инициативы депутат Габриэль Сильва заявил, что власти не стали ограничиваться только криптовалютами и решили включить в закон различные виды криптоактивов, к числу которых, по его словам, можно отнести произведения искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля портал Cubadebate передал информацию о том, что Центробанк Кубы начнет выдавать организациям лицензии на использование криптовалюты для финансовых операций.