Панама, , 06:15 — REGNUM Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Панамы приняла законопроект, который регулирует сферу использования и коммерциализации криптоактивов внутри государства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Криптовалюты Namecoin

Согласно принятому законопроекту, жители Панамы смогут платить налоги криптовалютами. Помимо этого, инициатива предусматривает торговлю и использование криптоактивов, выпуск цифровых ценных бумаг и начало работы новых платёжных систем.

«Мы наблюдаем появление множества различных типов криптоактивов, к которым, например, можно отнести произведения искусства. Поэтому мы не хотели ограничиваться только криптовалютами», — сказал автор инициативы Габриэль Сильва.

В пользу принятия законопроекта высказались 38 представителей Национальной ассамблеи, ещё двое воздержались и ни один не выступил против инициативы. Теперь законопроект должен подписать президент Панамы Лаурентино Кортисо.