Якутск, , 06:46 — REGNUM Принципы, цели, методы и направления патриотического воспитания детей и молодёжи законодательно закрепили в Якутии 28 апреля. Госсобранием республики принят соответствующий закон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа.

Движение «Молодая гвардия» приняли участие в патриотической акции Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Для качественного проведения патриотического воспитания населения необходимо более широкий подход, охватывая духовно-нравственное развитие, воспитание гражданственности и военно-патриотическое воспитание», — пояснили в Госсобрании.

Принятие закона инициировали тринадцать депутатов и поддержало большинство. Документ прописывает совершенствование форм патриотического воспитания, развитие кадров, предусматривает поддержку этого направления со стороны общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии указ о патриотическом воспитании молодёжи действует с декабря 2019 года. Тогда его принятие встретило сильное сопротивление.