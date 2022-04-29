Владивосток, 29 апреля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Приморье удерживает сильные позиции по важным показателям развития производства. Это следует из доклада Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом положении России в первом квартале 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В частности есть успехи в строительной сфере — в первом квартале введено 1210 зданий как жилого, так и нежилого назначения, общая площадь которых составила 319,4 тыс. кв. метров (традиционно – наиболее высокие показатели на Дальнем Востоке).

При этом общая площадь введенного в строй жилья составила 244,1 тыс. кв. метров (+5,5% к первому кварталу 2021 года).

Кроме того, в 2,9 раза увеличилось количество индивидуального жилищного строительства. Общая площадь жилья, самостоятельно построенного приморцами, составила 169,4 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в I квартале 2022 года ввели в строй 583,7 тыс. кв. метров жилья. Это вдвое превышает прошлогодний показатель за аналогичный период.