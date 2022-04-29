Винница, Украина, , 06:09 — REGNUM Решение о демонтаже памятника советскому писателю Максиму Горькому одобрил исполком городского совета украинского города Винницы. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба горсовета.

Михаил Суздальцев. Максим Горький. Навстречу жизни

Снос памятника Горькому представлен как часть системной работы по деколонизации страны, а сам классик советской литературы назван «слугой сталинского режима». Утверждается, что решение о демонтаже памятника было принято горсоветом в ответ на петицию жителей Винницы.

Памятник Горькову в центральном парке Винницы был установлен в 1968 году, парк тоже носил имя писателя. Однако в 2020 году на волне декоммунизации, которая была узаконена на Украине в 2015 году, парк был переименован. Массовый снос памятников начался после госпереворота (так называемый Майдан), который произошёл на Украине в 2014 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Следственном комитете РФ было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.

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