Кемерово, 29 апреля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области могут вернуть сокращённую пятницу для женщин. С такой рекомендацией к организациям обратился губернатор Сергей Цивилёв.

Цитата из к/ф «Слон и бабочка». реж. Амели ван Элбт. 2017. Бельгия Мать и дочь

По данным официального телеграм-канала «Цивилёв. Live», такая мера поддержки традиционно действует в регионе в летние месяцы и распространяется на женщин с детьми до 18 лет.

Так, рабочий день этой категории жительниц Кузбасса по пятницам с июня по август предположительно будет продолжаться до 15:00 (время местное).