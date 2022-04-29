Вилюйск, Якутия, 29 апреля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В отношении жительницы города Вилюйск в Якутии возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, который скончался от полученных травм. Убийство произошло во время распития спиртного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Убийство

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Конфликт между 54-летней женщиной и мужчиной в возрасте 71 года случился на почве ревности во время застолья. Во время словесной перепалки якутянин нанёс жительнице Вилюйска удар по голове, после чего она начала бить мужчину всем, что попадалось ей под руку. Удары наносились стулом, металлической лопаткой, железным тазом.

Мужчина получил не менее 25 травм и скончался. После его смерти женщина ушла к подруге продолжать распивать алкоголь. Она задержана и заключена под стражу по решению суда.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Среднеколымского района Якутии будут судить за убийство гражданского мужа. Она нанесла ему удар ножом в грудь, находясь в состоянии алкогольного опьянения.