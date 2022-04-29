Москва, 29 апреля, 2022, 06:03 — ИА Регнум. В пятницу, 29 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Художник в «Зарядье». Весенняя Москва

В ночь на 30 апреля в Москве переменная облачность, местами небольшие осадки. Температура воздуха +0… +2 °C.

Ветер западный (ночью — северо-западный) 6−11 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12 °C днём. Ночью — −3… +2 °C.

В субботу, 30 апреля, днём в столице ожидается +8… +10 °C, по области +6… +11 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −5… +0 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни на территории Москвы и Подмосковья ожидаются заморозки в ночное время.