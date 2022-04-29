Вашингтон, 29 апреля, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Россия регулярно оказывает гуманитарную помощь в зоне специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипмиссии.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«Рекомендуем американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике», — заявил он.

Антонов добавил, что с начала спецоперации Россия эвакуировала на свою территорию из опасных районов более миллиона жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. В зону проведения операции доставили около 16 тыс. тонн гуманитарных грузов для нужд местных жителей. Также российские специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру и налаживать мирную жизнь в освобожденных населенных пунктах.

В то же время, указывает Антонов, киевский режим нарушает международное гуманитарное право. По его словам, Киев срывает режимы прекращения огня для организации гуманитарных коридоров, а также размещает военные подразделения в объектах социальной инфраструктуры. Также украинские боевики используют мирных жителей в качестве живого щита.

Ранее глава пресс-службы Белого дома США Джен Псаки заявила, что Россия якобы не предпринимает никаких шагов по оказанию гуманитарной помощи на украинской территории.