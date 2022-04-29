Новосибирск, , 05:58 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей компании «Абсолют». Их подозревают в хищении бюджетных средств на сумму более 16 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Строительство детского сада Yarregion.ru

По данным следствия, с 23 июля 2020 года по 3 ноября 2021 года для незаконного получения денежных средств руководство «Абсолюта» предоставило подложную документацию в новосибирское управление капитального строительства о выполненных работах по государственному контракту по строительству здания детского сада-яслей в посёлке Чаны. В итоге были оплачены фактически невыполненные работы на сумму более 16 млн рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.