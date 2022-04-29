Сеул, , 05:53 — REGNUM Требование об обязательном ношении защитных масок на улицах отменят в Южной Корее со 2 мая, заявил глава южнокорейского правительства Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в республике зафиксирован спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволяет ослабить ряд ограничительных мер. Уже в республике отменили ограничения на собрания людей, а также на часы работы для предприятий. Тем не менее масочный режим в помещениях отменять в Южной Корее пока не планируют.

При этом переходная власть Южной Кореи высказала недовольство решением главы правительства. По их мнению, решение об отмене масочного режима в помещениях является преждевременным и может привести к новым вспышкам COVID-19.