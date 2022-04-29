Владивосток, , 06:01 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко потребовал от глав муниципалитетов организовать оперативное тушение возгораний и наказывать нарушителей противопожарного режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пожар ФБУ «Авиалесоохрана»

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По словам министра по делам ГОЧС региона Александра Златкина, с начала года зарегистрировано более 5 тыс. термических аномалий, их количество выросло на 69% по сравнению с 2021 годом. Больше пожаров стало регистрироваться на территории лесного фонда.

«Создано 82,9 км пожарных барьеров, на более чем 400 га земель проведены профилактические отжиги. Постоянно действуют мобильные патрульные группы, которые тушат возгорания, пока те ещё не превратились в крупный пожар», — добавил Златкин.

Он отметил не всегда удовлетворительную работу властей в районах края в плане противопожарной безопасности, в частности захламленность территорий, наличие сухой растительности. В результате крупного пожара в Яковлевском районе, который произошел по этой причине 21 апреля, сгорели несколько домов.

«Сейчас погорельцам предоставляется жильё, оказывается материальная помощь», – сообщил глава муниципалитета Николай Вязовик.

Зачастую возгорания образуются от мусорных свалок и недобросовестных сельхозпользователей.

Министр лесного хозяйства Приморья Константин Степанов заявил, что большинство пожаров – рукотворные. Сейчас в состав маневренных групп входят сотрудники полиции, главная задача которых – выявлять поджоги.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что главы муниципалитетов несут персональную ответственность за противопожарную обстановку на своих территориях.

«В каждом муниципалитете есть административные комиссии, привлекайте их к мониторингу ситуации на местах. Круглосуточно вы должны контролировать обстановку, координировать тушение, выявлять поджигателей. У вас есть все необходимые рычаги для этого. А сейчас эта работа организована слабо. По всем фактам такого бездействия вместе с прокуратурой проведем разбирательства», – сказал глава Приморья.

За невыполнение противопожарных требований руководители муниципалитетов могут не только быть отстранены от должности, но и привлечены к ответственности, в том числе уголовной.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии майских праздников власти Приморья ввели особый противопожарный режим на всей территории края. Одно из основных ограничений — запрет на походы в леса.