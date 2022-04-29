Москва, , 05:52 — REGNUM Вылов рыбы и других биологических ресурсов в акватории Азовского моря приостановили компании рыбохозяйственного комплекса. Об этом 29 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства России о распределении межбюджетных трансфертов рыболовным организациям в 2022 году.

Азовское море Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В ожидании возможных угроз и провокаций в акватории Азовского моря рыбохозяйственные организации либо ограничивают, либо не осуществляют промысел. Как следствие, предприятия несут убытки из-за простоев», — сказано в проекте постановления.

Таким предприятиям предлагается выплатить компенсацию, в связи с их обязательствами по выплате заработной платы сотрудникам и налоговыми отчислениями. При расчёте размера компенсации рыбохозяйственным предприятиям Азовского моря учитывался вылов водных биологических ресурсов, средняя цена за килограмм и 20% от выручки, которая должна быть направлена на выплату заработной платы сотрудникам и на уплату налогов и социальных отчислений.

Уточняется, что право на компенсацию будет у тех предприятий, руководство которых сохранило до 31 декабря 2022 года среднесписочное число сотрудников в размере не менее 90% от их численности по состоянию на 1 марта 2022 года.

Как прописано в документе, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промысел в Азовском море в период 2019–2021 годов, насчитывается 120. Большинство из них — индивидуальные предприниматели из максимум двух рыболовецких бригад.

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