Магадан, , 05:50 — REGNUM На территории города Магадана, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах Магаданской области в связи с непогодой сохраняется режим экстренного предупреждения о чрезвычайной ситуации. Об этом пресс-служба пожарно-спасательного центра Колымы сообщает на сайте правительства региона.

В снежном плену Колымы Газета «Магаданская правда»

пресс-служба пожарно-спасательного центра Колымы «Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня… связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукреплённых конструкций… а так же обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей».

По данным ведомства, в результате штормового ветра «существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, бухт Гертнера и Нагаева».

По данным Колымского УГМС, в Магадане, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах северо-восточный ветер может достигать скорости до 20−23 м/с.

Ранее в этих же районах штормовое предупреждение из-за сильного ветра было объявлено на 28 апреля.

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