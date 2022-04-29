Магадан, 29 апреля 2022, 05:50 — REGNUM На территории города Магадана, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах Магаданской области в связи с непогодой сохраняется режим экстренного предупреждения о чрезвычайной ситуации. Об этом пресс-служба пожарно-спасательного центра Колымы сообщает на сайте правительства региона.
По данным ведомства, в результате штормового ветра «существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, бухт Гертнера и Нагаева».
По данным Колымского УГМС, в Магадане, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах северо-восточный ветер может достигать скорости до 20−23 м/с.
Ранее в этих же районах штормовое предупреждение из-за сильного ветра было объявлено на 28 апреля.
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