Новотроицк, Оренбургская область, , 05:47 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области погиб рабочий. Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Свеча Gadini

Смертельное происшествие на местном предприятии случилось 28 апреля. Во время рабочей смены мужчины получил смертельные травмы.

«В ходе проверки надзорному ведомству предстоит установить причины произошедшего, дать оценку исполнения ответственными лицами требований законодательства об охране труда. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказала официальный представитель надзорного ведомства Анна Филиппова.

Органы следствия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека»). Ход расследования контролирует прокуратура.