Екатеринбург, , 05:43 — REGNUM Бывший глава департамента рекламы мингосимущества Свердловской области Игорь Разунин не сумел добиться замены неотбытой части наказания более мягким. Об этом пишут СМИ.

Суд

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Разунин был осуждён в марте 2020 года за коррупцию к девяти годам колонии строгого режима и к уплате штрафа в размере 5 млн рублей. Позднее срок ему снизили до 8 лет и 10 месяцев. А в марте 2022-го, как пишет Накануне. Ru, он обратился в Верхотурский районный суд, попросив заменить неотбытую часть наказания более мягкой. Но там ему отказали.

Тогда представители заключённого обратились в Свердловский облсуд. Но и там у них не оказалось поддержки.