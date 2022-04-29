Новосибирск, , 05:44 — REGNUM Новосибирское научно-производственное предприятие «Филлин» разработало облегчённый бронежилет. Разработчики уверяют, что изделие даёт большую мобильность и защищает от перегрева.

Бронежилет press

Отметим, что «Филлин» выпускает средства бронезащиты и боевую экипировку.

«Производить подобные изделия в России могут не все, — отметил мэр города Анатолий Локоть. — Продукция этой молодой компании заслуживает внимания, прежде всего со стороны заказчика, а также нуждается в поддержке со стороны руководства города и области».

Мощностей компании хватает пока на выпуск 100 бронежилетов в месяц. Объём продукции планируется постепенно увеличивать — уже набираются новые сотрудники и ведётся поиск площадок для производства.