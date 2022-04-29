Патриотические ритуалы в школах не должны быть формальными — глава Якутии
Якутск, 29 апреля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. В Якутии указ о патриотическом воспитании молодёжи действует с декабря 2019 года, тогда его принятие встретило сильное сопротивление. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, выступая на заседании Ленского клуба, посвящённого приоритетам воспитания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Он выразил радость по поводу того, что в Якутии молодёжь будет поднимать флаг и исполнять гимн России. При этом глава региона подчеркнул, что эти ритуалы не должны быть формальными — важно, чтобы за ними стояли глубокий смысл и дань уважения государственным символам.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта министерство образования Якутии разослало письмо с распоряжением возобновить еженедельное исполнения гимна России. Начальников муниципальных органов управления в сфере образования обязывают каждый понедельник отчитываться о том, как выполняется это поручение.