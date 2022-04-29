Якутск, 29 апреля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. В Якутии указ о патриотическом воспитании молодёжи действует с декабря 2019 года, тогда его принятие встретило сильное сопротивление. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, выступая на заседании Ленского клуба, посвящённого приоритетам воспитания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sakha.gov.ru Глава Якутии Айсен Николаев

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«Сейчас, когда на страну идёт такая целенаправленная атака, в том числе и на идеологическом фронте, понятно, что одной из ключевых задач, которая на нас сегодня ложится, — это вопрос воспитания молодежи. В Якутии достаточно давно начали этим вопросом заниматься, опыт у нас большой. Мы точно первыми в стране исполняем гимн в школах с декабря 2019 года. И я не устаю повторять о том, что ни один мой указ не встречал такого сопротивления, как указ о патриотическом воспитании. Сейчас я понимаю, и соответствующие службы мне об этом докладывают, что в то время как раз огромное количество негативных комментариев по этому вопросу было инспирировано не изнутри страны, а извне — сопредельной нам территории, на которой сейчас идут как раз мероприятия специальной военной операции. Это показывает, что с противоборствующей нам страны целенаправленно с тех пор любые проявления государственной политики в части воспитания молодежи и детей в духе патриотизма российского встречали самое жесточайшее сопротивление», — сказал Айсен Николаев.

Он выразил радость по поводу того, что в Якутии молодёжь будет поднимать флаг и исполнять гимн России. При этом глава региона подчеркнул, что эти ритуалы не должны быть формальными — важно, чтобы за ними стояли глубокий смысл и дань уважения государственным символам.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта министерство образования Якутии разослало письмо с распоряжением возобновить еженедельное исполнения гимна России. Начальников муниципальных органов управления в сфере образования обязывают каждый понедельник отчитываться о том, как выполняется это поручение.