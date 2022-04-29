Соль-Илецк, Оренбургская область, , 05:37 — REGNUM В Оренбургской области до сих пор не определились с датой открытия курорта в Соль-Илецке. Причиной тому активные карстовые процессы и мероприятия по обеспечению безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Солёные озёра».

Знаменитое озеро Развал в Соль-Илецке

Из-за угрозы образования провалов курортная территория соленных озёр оказалась вне доступа для туристов. Дата начала работы курорта в 2022 году не определена. Она напрямую связана со стабилизацией карстовых процессов.

«В связи с активизацией процессов карстообразования на территории горного отвода Илецкого месторождения каменной соли, проведением мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, находящихся в зоне работ, связанных с пользованием недрами, запрещён допуск на территорию горного отвода посторонних лиц, в том числе, прибывающих отдыхающих на курорте местного значения «Солёные озёра»», — сказали в администрации ООО «Солёные озёра».

Стоит отметить, Соль-Илецкий курорт входит в десятку популярных курортов России.

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