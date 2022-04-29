Пекин, , 05:33 — REGNUM Следуя протоколу сдерживания COVID-19, материковые города, такие как Шанхай, Сучжоу и Куньшань, предприняли активные усилия, чтобы помочь тайваньским предприятиям облегчить их трудности и обеспечить стабильное производство, сообщил представитель материковой части Китая, передает агентство Синьхуа.

Власти в городах активизировали распространение информации о политических инициативах, созданных для облегчения трудностей бизнеса, и их реализации, заявил представитель Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан на очередной пресс-конференции 27 апреля.

По его словам, на озабоченности и требования тайваньских предприятий были даны своевременные ответы, за которыми последовали меры по решению их трудностей. Ма сказал, что 11 тайваньских предприятий одними из первых возобновили работу в Шанхае, при этом производство либо находилось под закрытым управлением, либо восстанавливалось постепенно.

По его словам, из первых 60 предприятий, признанных «свободными от эпидемии» в Куньшане, 22 были тайваньскими предприятиями, которые могли подать заявку на восстановление производства при закрытом управлении.