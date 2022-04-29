Пекин, , 05:29 — REGNUM Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) шаг за шагом будет подталкивать Тайвань к военной катастрофе, бессмысленно растрачивая деньги тайваньского народа на покупку оружия и создавая конфронтацию по ту сторону Тайваньского пролива, заявил представитель материковой части Китая, передает 27 апреля агентство Синхуа.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот шаг наносит большой ущерб интересам и благополучию тайваньского народа», — заявил представитель Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан во время пресс-конференции.

Он отметил, что попытка ДПП вступить в сговор с внешними силами, чтобы «добиваться независимости Тайваня и добиваться ее силой» не изменилась.

«Будущее Тайваня, а также безопасность и интересы тайваньских соотечественников зависят от мирного развития отношений через пролив и национального воссоединения», — сказал Ма.

Он призвал народ Тайваня отвергнуть принуждение и обман властей ДПП и работать с народом на материке, чтобы содействовать мирному и комплексному развитию отношений между двумя сторонами пролива и построить мирный дом для соотечественников по обе стороны пролива.