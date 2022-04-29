Пекин, , 05:25 — REGNUM Сектор логистики Китая сообщил о стабильном росте в первые три месяца 2022 года, показал отраслевой отчет, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Социальная логистика выросла на 6,2% в годовом исчислении за первые три месяца до 84 трлн юаней ($12,8 трлн), говорится в отраслевом отчете Китайской федерации логистики и закупок. По данным федерации, отношение социальной логистики к ВВП достигло самого высокого уровня с 2020 года, что указывает на то, что спрос на логистику оказал сильную поддержку экономическому росту.

Логистика промышленных товаров выросла на 6,5% в годовом исчислении в первом квартале, что на 2,6 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале. Как показали данные, модернизация обрабатывающей промышленности ускорилась. Логистика для высокотехнологичного производства выросла на 14,2% в годовом исчислении, а для производства оборудования — на 8,1%, что выше темпов роста логистики для промышленной продукции.

Но сектор логистики также сталкивается с давлением. Общие темпы роста социальной логистики замедлились с марта из-за глобальных и внутренних факторов. Темпы роста сектора в марте были более чем на 2 процентных пункта ниже, чем за первые два месяца.