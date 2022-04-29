Владивосток, 29 апреля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. В преддверии майских праздников власти Приморья ввели особый противопожарный режим на всей территории края. Одно из основных ограничений — запрет на походы в леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Не жги лес!

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Особый противопожарный режим (ОПР) с 28 апреля вводится на территории Арсеньевского и Дальнегорского городских округов, Анучинского, Тернейского, Пожарского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кировского, Красноармейского, Спасского, Черниговского и Яковлевского муниципальных районов, городского округа Спасск-Дальний.

Ранее, 22 апреля, ОПР ввели в 21 муниципалитете. Таким образом, сейчас особый противопожарный режим действует на территории всего Приморского края.

«Впереди майские праздники, а это значит, что в предстоящие выходные у части населения возникнет желание отдохнуть на природе. Напоминаю, что в связи с действием особого противопожарного режима пребывание граждан в лесах и разведение открытого огня запрещено. Просим с пониманием отнестись к этим временным ограничениям. Нарушение правил пожарной безопасности может не только спровоцировать лесной пожар, но и несет угрозу безопасности и имуществу самих нарушителей. Кроме того, за нарушение требований ОПР предусмотрена административная ответственность», — пояснили в правительстве Приморья.

Отмечается, что с начала года в крае зарегистрировано 610 лесных и природных пожаров общей площадью почти 63,5 тыс. га. Почти все пожары потушили в первые сутки после обнаружения.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь действующих на российской территории лесных пожаров за прошедшие сутки увеличилась почти в 2,5 раза.