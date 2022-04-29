Красноярск, , 05:20 — REGNUM В пятницу, 29 апреля, в Красноярске небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +21… +23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Петр Кончаловский. Весенний день. 1955

В 08:30 на Театральной площади было +9 °C.

Ночью с 29 на 30 апреля ожидается до +11… +13 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 743 мм рт. ст.

В субботу, 30 апреля, в Красноярске до +22… +24 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +7… +11 °C, небольшой дождь.

В воскресенье, 1 мая, в Красноярске ожидается до +10… +13 °C днём и до +3… +6 °C ночью. Облачно, без осадков.

29 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, на севере Туруханского района местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в центральных районах Красноярского края и в горах Хакасии порывы юго-западного ветра 15−18 м/с. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярска предупредили об усилении ветра.

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