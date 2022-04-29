Пекин, 29 апреля, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Город Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая выпустил 26 апреля около 30 000 мальков рыб в реку Лицзян, являющейся основным элементом местного фирменного пейзажа, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

26 апреля отмечался первый в городе «День защиты реки Лицзян», и местное правительство создало специальный отдел по охране окружающей среды в рамках бюро общественной безопасности. Он будет сотрудничать с существующим филиалом, отвечающим за живописный район реки Лицзян, чтобы усилить защиту речного бассейна.

В воду были выпущены мальки рыб, включая белого амура и обыкновенного карпа с целью помочь очистить экологическую среду реки и сохранить баланс местной экосистемы, сообщили местные власти.

Река Лицзян, признанная одной из самых красивых рек на Земле, где чистая вода течет между живописными карстовыми горами, протекает через четыре уезда Гуйлиня. Она не только упоминается в китайских учебниках, но и изображена на обратной стороне китайской банкноты достоинством в 20 юаней.

Китай прилагает постоянные усилия для лучшей защиты экологической среды живописной реки в рамках строительства системы экологической цивилизации.