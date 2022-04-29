Пекин, , 05:08 — REGNUM Река Хуанхэ, вторая по длине река Китая, может столкнуться с повышенным риском наводнений этим летом в среднем и нижнем течении из-за увеличения количества осадков, сообщает агентство Синьхуа.

Хуанхэ — желтая река Peretrem.com

Ожидается, что этим летом в бассейне Хуанхэ выпадет гораздо больше осадков, причем в некоторых частях среднего и нижнего течения выпадет на 40% больше осадков, чем обычно в течение года, сообщила Комиссия по охране природы Хуанхэ Министерства водных ресурсов Китая.

В новостном репортаже CCTV цитируется представитель комиссии Чжан Летянь заявил, что из-за постоянного воздействия Ла Ниньи, усиление ливней и наводнений усложнит работу по борьбе со стихийными бедствиями.

В этом году в регионе уже наблюдались аномальные климатические условия. По состоянию на 20 апреля 64% обсервационных станций в бассейне зафиксировали метеорологическую засуху, в то время как осадки в некоторых районах в среднем течении были чрезвычайно сильными.

Бассейн реки Хуанхэ обычно страдает от частых дождей в конце июня. Комиссия распорядилась немедленно провести кампании по выявлению скрытых рисков в средствах борьбы с наводнениями и укреплению слабых звеньев.