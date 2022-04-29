Хабаровск, , 05:28 — REGNUM Хабаровский край готовится к празднованию Дня Весны и Труда — 1 мая пройдут десятки мероприятий: шествия и митинги, концерты и выставки, флешмобы и спортивные соревнования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Хабаровск 1 мая Пресс-служба правительства Хабаровского края

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В Хабаровске 1 мая на Комсомольской площади соберутся трудовые коллективы и студенты. К ним присоединятся представители общественных объединений и политических партий. После митинга колонны прошествуют по главной улице к площади Ленина. Здесь их с праздничными выступлениями будут встречать детские и молодежные творческие коллективы. Промышленно-производственный потенциал предприятий края продемонстрирует экспозиция рабочей техники и транспорта.

Позже на центральной площади пройдёт фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна». Посетителей ждут интерактивные площадки, фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, розыгрыши призов, выступления артистов, а также открытие сезона фонтанов. Будут работать ярмарочные ряды и фудкорт.

Спортивные соревнования будут проходить как в залах, так и на уличных площадках.

В Комсомольске-на-Амуре День Весны и Труда будут встречать митингом, концертом и «Ярмаркой весенних открытий».

В Николаевске-на-Амуре и Солнечном состоятся маёвки, в Амурске – концерт. В Охотске 1 Мая отметят проведением традиционной конкурсной программы «Охотский пельмень».

А молодые семьи Хабаровского района в этот день высадят деревья в рамках инициативы «Подари ребёнку дерево».

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Нижнего Новгорода отказалась согласовать проведение митингов и автопробегов в честь Дня весны и труда.