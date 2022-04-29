Анастасия Степанова, 29 апреля 2022, 06:10 — REGNUM Арбитраж Москвы в конце июня 2022 года начнёт рассматривать крупный финансовый спор, ответчиком в котором выступает Минсельхоз России. С него требуют компенсацию — 3,1 млрд рублей, заявленных в качестве убытков. Вероятно, речь идёт о квотах на вылов биоресурсов, прекращение действия договора на которые эта же фирма оспаривает в деле против Росрыболовства. Истцом в спорах выступает ООО «РК СПК», которое может быть связано со скандально известным «крабовым королём» Олегом Каном. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Чарльз Напир Хэми. Ловля крабов
Чарльз Напир Хэми. Ловля крабов

Судебные дела

Заявление от ООО «РК СПК» поступило в суд 26 апреля 2022 года, а 28 апреля его принял к производству судья Гамулин. Иск начнут рассматривать 22 июня 2022 года.

Известно лишь, что в деле речь идёт «о взыскании убытков в размере 3 106 555 395 рублей 83 копеек» и истец попросил на полгода отсрочку в уплате госпошлины, так как у него нет достаточной суммы для этого.

Эта же компания в декабре 2021 года подала иск и к Росрыболовству. В этом деле истец требует признать решение комиссии ведомства по принудительному прекращению права на добычу (вылов) водных биоресурсов от 29 апреля — 20 мая 2021 года незаконным. В протоколе комиссии были даны рекомендации руководителю Росрыболовства принять решение о принудительном прекращении права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов путем досрочного расторжения договоров о закреплении долей квот добычи.

Рыболовецкое судно
Рыболовецкое судно
moritz320

Детали второго дела пока не сообщались. Его начнут рассматривать 11 мая. Третьими лицами в спор пригласили должностных лиц ведомства.

Помимо этого, на сегодня в арбитраже Приморского края есть три не до конца рассмотренных иска от Приморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к этой же рыболовной компании. Так 31 мая будет рассмотрено одно из требований о досрочном расторжении договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. По двум другим делам рассмотрение схожих заявлений приостановлено до вердикта по спору с Росрыболовством, так как в основе всех дел лежит именно решение комиссии.

Из материалов ряда дел известно, что решение о принудительном расторжении квотных договоров было принято «в связи с невыполнением обязательств по освоению квот».

Возможно, речь идёт в том числе о квотах на вылов краба.

Крабы
Крабы
(сс) whatsinprague

Фигурант спора

ООО «РК СПК» учреждено во Владивостоке в апреле 2021 года для занятия морским рыболовством. Фирма создана путем реорганизации в форме слияния. Правопредшественниками актива указаны ООО «Шидон», «Каданау», «Пенча». А на открытых площадках e-mail «РК СПК» фигурирует как адрес ЗАО «Шумшу Ко ЛТД» (Сахалин), торгующего рыбой и морепродуктами.

«РК СПК» руководит Наталья Кан, а владеет им ООО «Да-Центр», которое в собственности ООО «СПК» (доля — 99,5%, владельцы — Наталья Кан и гражданин Латвии Иварс Грунсбергс) и Григория Рожина (директор рыболовной компании «Командор» Натальи Кан). Компанией «Да-Центр» руководит Артур Кан, который также является руководителем рыболовной сахалинской фирмы «Экофим» Зинура Тюлегенова и главой ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей (Владивосток).

Олег Кан
Олег Кан
Региональный фонд «Родные острова»

Ранее некоторые СМИ упоминали Наталью Кан при обнародовании дела «крабового короля» Олега Кана, проходящего по делу о контрабанде за пределы России живого краба в крупном размере. Помимо того, Олегу Кану предъявлено обвинение не только по контрабандной статье, но и «в организации в 2010 году заказного убийства». Сам фигурант несколько лет числится в международном розыске.

Читайте также: «Концы в воду» — империя «крабового короля» рассыпается?