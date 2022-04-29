Пекин, 29 апреля, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Различия в компенсации жертвам телесных повреждений в зависимости от того, являются ли они жителями сельской местности или города, скоро уйдут в прошлое, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Вступающий в силу 1 мая единый стандарт компенсации будет означать, что сельским жертвам предоставляется тот же уровень компенсации, что и городским жителям, согласно пересмотренному судебному разъяснению, опубликованному Верховным народным судом Китая.

Действующая система компенсации была рассчитана с учетом чистого дохода на душу населения сельских жителей и располагаемого дохода на душу населения городских жителей в каждом конкретном регионе.

Например, согласно действующему правилу, жертва с сельской регистрацией домашнего хозяйства может получить в суде Пекина иск о компенсации в связи со смертью в размере до 1,02 млн юаней (около $155 000), в то время как жертва с городским статусом может получить до 2,34 млн юаней.

С введением нового правила стандарт компенсации для пострадавших в сельской местности также будет основываться на располагаемом доходе на душу населения городских жителей, сказал старший судья гражданского отдела суда, добавив, что это является частью усилий по продвижению комплексного развития городов и сельских районов.