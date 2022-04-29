Пекин, 29 апреля, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Китай совершенствует свою систему социального страхования, чтобы стимулировать развитие страны, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Баланс трех фондов социального страхования для базовых пенсий, безработицы и производственного травматизма на конец марта составил 7,18 трлн юаней (около $1,09 трлн), сообщил представитель Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Лу Айхун на пресс-конференции в среду.

По словам Лу, число участников программ страхования от базовой пенсии, безработицы и производственных травм составило 1,03 млрд, 230 млн и 280 млн человек соответственно.

Согласно пятилетнему плану, опубликованному министерством в прошлом году, к 2025 году охват базовым пенсионным страхованием в Китае достигнет 95%.