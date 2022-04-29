Пекин, , 04:58 — REGNUM Китай усилит подход, ориентированный на занятость, для достижения годовых целей поскольку это является одной из ключевых основ для поддержания основных экономических показателей страны в надлежащем диапазоне, сообщает агентство Синьхуа.

Китайские рабочие Chatham House

Периодическая политика снижения страховых взносов по безработице и производственным травмам будет продолжаться, заявил в среду на пресс-конференции сотрудник Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая Чэнь Юнцзя.

По его словам, выплата взносов по социальному страхованию из отраслей, на которые приходится основное бремя пандемии COVID-19, может быть отложена. Самозанятость поощряется, сказал Чэнь, добавив, что будет усилено соответствующее обучение, услуги, кредиты и субсидии.

Чэнь также отметил, что будут предприняты усилия по содействию трудоустройству ключевых групп, таких как выпускники колледжей и трудящиеся-мигранты, особенно тех, кто избавился от бедности. Согласно отчету о работе правительства, в этом году Китай намерен создать более 11 млн новых рабочих мест в городах и сохранить уровень безработицы в городах на уровне не более 5,5%.

В первом квартале 2022 года было создано 2,85 млн новых рабочих мест в городах, что соответствует 26% годового целевого показателя. В то же время, уровень безработицы в городах составил в среднем 5,5%, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.