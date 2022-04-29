Петропавловск-Камчатский, 29 апреля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 28 апреля в парке Победы состоялся митинг в поддержку президента РФ Владимира Путина и проводимой в защиту Донбасса спецоперации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Патриотическое мероприятие организовал Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В акции приняли участие более 300 человек.

«Я уверен, когда в мае 1945 года отзвучали последние залпы войны, вряд ли наши предки-победители могли даже в страшном сне представить, что их потомки будут сражаться с неонацистами украинского происхождения. Когда 24 февраля началась спецоперация, все честные люди сказали: «Давно пора было навести порядок». Подводя первые итоги боев в Донбассе, можно сказать, что силы НАТО не смогут разместить свои базы у наших границ. Наша страна не допустит этого. Победа будет за нами! Слава русским солдатам, которые сражаются за светлое будущее жителей ДНР и ЛНР», — сказал председатель президиума Камчатского краевого отделения совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Александр Нуреев.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел украинскими боевиками города Макеевка в Донецкой Народной Республике привёл к гибели ребёнка 2020 года рождения.