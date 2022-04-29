Якутск, 29 апреля, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Депутаты Госсобрания Якутии скорректировали закон, регламентирующий правила содержания собак на территории республики. Цель поправок — повысить ответственность собаководов за своих питомцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального законодательного органа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дрессировка собаки

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Причиной внесения изменений называется систематические нарушения якутянами правил содержания домашних животных, которые способствуют увеличению численности бродячих собак. Штрафовать владельцев животных за их выгул без присмотра будут на 1-1,5 тыс. рублей. Как надеются в Госсобрании, дополнительная ответственность за собак поможет исключить случаи нападения животных на людей.

«Наблюдаются периодические и систематические нарушения владельцами животных правил содержания животных, что приводит к увеличению численности животных без владельцев. Введены нормы, требования, предусматривающие меры к домашним животным, оставленным на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, кроме оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек и др.», — отметили в пресс-службе Госсобрания региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 29 декабря стая собак загрызла женщину. Животные повалили её на снег за несколько секунд, тело обнаружили спустя два часа.