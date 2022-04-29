Москва, 29 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Учреждения культуры Москвы подготовили программу на майские праздники. Об этом 29 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 9 мая

По её словам, праздничные программы в городских учреждениях культуры пройдут в период с 30 апреля по 13 мая. Мероприятия посвятят Дню Весны и Труда, а также Дню Победы. В общей сложности запланировано свыше 400 событий.

«Программу готовят музеи, библиотеки, кинотеатры и другие культурные площадки. В ближайшие две недели москвичей и гостей города ждут фотовыставки, концерты, показы отечественных фильмов — всего больше 400 мероприятий. Основная их часть посвящена 77-й годовщине Великой Победы», — сказала Сергунина.