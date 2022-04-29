Чанша, Китай, 29 апреля, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Новые узоры вышивки были обнаружены в ходе недавних исследований шелковых тканей, найденных в гробнице 2100-летней давности, известной тем, что она является местом последнего упокоения хорошо сохранившихся останков женщины, сообщил музей провинции Хунань в центральном Китае, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Небольшой холм Мавандуй в восточном пригороде Чанша, столицы провинции Хунань, является домом для величественных гробниц Синь Чжуя времен династии Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.), а также его жены и сына. Недавнее исследование включало более 19 000 предметов из ткани и 1700 лакированных и деревянных артефактов, которые ранее хранились как реликвии культуры древних.

«На шелке впервые были обнаружены изысканные китайские иероглифы, которые воплощали высокие навыки ткачества ранней династии Хань», — сказал исследователь Юй Яньцзяо.

Рисунки птиц Феникса также были обнаружены в вышивке узоров долголетия, которые раньше включали только драконов. Раскопки в Мавандуй привлекли международное внимание, когда исследователи обнаружили останки женщины, на котором не было никаких признаков разложения, когда ее гроб был открыт в 1970-х годах.