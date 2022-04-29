Москва, , 07:20 — REGNUM С 29 апреля по 15 июля 2022 года в Москве будут принимать заявки на субсидии для профессиональной подготовки сотрудников. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Благодаря этому, зарегистрированные в городе компании и индивидуальные предприниматели, смогут возместить часть расходов по договорам об образовании. Размер субсидии составит 95% затрат на обучение сотрудников, однако его размер не будет превышать 120 тыс. рублей за год учебы одного работника. При этом размер финансовой помощи будет ограничен 10 млн рублей на одну компанию.

«Москва продолжает поддерживать работодателей. Обучение и повышение квалификации сотрудников — важная составляющая развития бизнеса. Чтобы помочь предпринимателям, город готов компенсировать часть затрат. В прошлом году по этой программе было выделено около 47 млн рублей», — сказала Сергунина.

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