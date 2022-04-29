Чунцин, Китай, , 04:50 — REGNUM Выставка традиционного искусства вышивки панамского народа куна привлекла большое количество посетителей городе Чунцине на юго-западе Китая с момента ее открытия 18 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

«Истории нитей и кусочков: панамское искусство мола» — это двухнедельная выставка из 40 предметов вышивки мола, демонстрирующая сочетание культуры куна и превосходного мастерства.

«Мола» означает «одежда» на языке народа куна. Мола обычно состоит из от двух до семи слоев красочной ткани с разнообразными узорами, которые изображают естественные тропические пейзажи и повседневную жизнь в центральноамериканской стране.

«13 июня этого года мы будем отмечать пятую годовщину установления дипломатических отношений между Панамой и Китаем. В рамках празднования мы рады представить выставку жителям Чунцина», — сказал посол Панамы в Китае Леонардо Кам в своем онлайн-выступлении на церемонии открытия выставки.

Посол отметил важность содействия культурным обменам между Панамой и Китаем, заявив, что прочные и прочные отношения должны основываться на взаимопонимании.

«Обмен знаниями о наших соответствующих культурах может сблизить нас, укрепить отношения, укрепить дружбу и оказать положительное влияние на будущее», — сказал он.

В последние годы Чунцин и Панама осуществляют прагматичное сотрудничество в экономической и культурной областях, а также обмены между местными органами власти.