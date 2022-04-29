Урумчи, Китай, , 04:45 — REGNUM Потребительский рынок Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая продемонстрировал заметную динамику восстановления в первом квартале 2022 года, при этом розничные продажи потребительских товаров выросли на 7,9% в годовом исчислении до 81,9 млрд юаней (около $12,4 млрд), сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Мечеть. Урумчи jun jin luo

Региональное статистическое бюро и Национальное бюро статистики КНР заявили, что рост на 4,6 процентных пункта превышает показатель по стране в целом.

«С начала этого года в регионе научно и точно были приняты меры по профилактике эпидемий и борьбе с ними, поэтому потребительский рынок продолжал восстанавливаться, а общий объем розничных продаж потребительских товаров быстро рос», — сказал сотрудник регионального статистического бюро Хао Цзюньцин .

Хао сказал, что розничные продажи товаров, связанных с повседневной жизнью людей, включая лекарства и автомобили, неуклонно росли в течение этого периода. С января по март валовой внутренний продукт региона достиг 397,5 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 7%.