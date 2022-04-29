Вашингтон, 29 апреля 2022, 04:45 — REGNUM Возможную заявку на вступление в НАТО от Швеции и Финляндии поддержит Госдеп США, Такое заявление сделал 18 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Палате представителей.
На настоящий момент такой заявки не поступало ни от Хельсинки, ни от Стокгольма.
Глава американского внешнеполитического ведомства уточнил, что сейчас от властей Швеции и Финляндии Белый дом ожидает выработки решения по данному вопросу. По словам Блинкена, если оно будет принято, Госдеп США всячески это решение поддержит.
По мнению американского дипломата, возможного решения о вступлении этих двух стран в Североатлантический альянс нужно ожидать в конце июня, когда состоится очередной саммит стран НАТО на высшем уровне.
«Как вам хорошо известно, близится саммит НАТО. Так что я бы ожидал, что мы услышим больше на эту тему ко времени саммита», — уточнил Блинкен.
Напомним, саммит стран НАТО запланирован на 29–30 июня. Он пройдет в Мадриде.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в совместном заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы Европарламента Роберты Метсолы отмечается, что военный альянс будет обеспечивать безопасность Швеции и Финляндии в случае, если эти страны решат вступить в Североатлантический альянс.
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