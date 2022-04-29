Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Возможную заявку на вступление в НАТО от Швеции и Финляндии поддержит Госдеп США, Такое заявление сделал 18 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Палате представителей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

На настоящий момент такой заявки не поступало ни от Хельсинки, ни от Стокгольма.

Глава американского внешнеполитического ведомства уточнил, что сейчас от властей Швеции и Финляндии Белый дом ожидает выработки решения по данному вопросу. По словам Блинкена, если оно будет принято, Госдеп США всячески это решение поддержит.

По мнению американского дипломата, возможного решения о вступлении этих двух стран в Североатлантический альянс нужно ожидать в конце июня, когда состоится очередной саммит стран НАТО на высшем уровне.

«Как вам хорошо известно, близится саммит НАТО. Так что я бы ожидал, что мы услышим больше на эту тему ко времени саммита», — уточнил Блинкен.

Напомним, саммит стран НАТО запланирован на 29–30 июня. Он пройдет в Мадриде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в совместном заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы Европарламента Роберты Метсолы отмечается, что военный альянс будет обеспечивать безопасность Швеции и Финляндии в случае, если эти страны решат вступить в Североатлантический альянс.

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