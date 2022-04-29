Пекин, 29 апреля 2022, 04:42 — REGNUM В Партийной школе Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) (Китайская академия управления) состоялась церемония вручения дипломов за весенний семестр 2022 года, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.
Член Политбюро ЦК КПК и президент школы и академии Чэнь Си вручил сертификаты 176 выпускникам, первой группе выпускников за семестр. Четыре представительных выпускника выступили на церемонии с речами, рассказав о своих важных достижениях.
Они обязались твердо помнить об исторической миссии и ответственности перед временем, которые они несут, и конкретными действиями подготовить почву для XX Съезда КПК.