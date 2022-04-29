Пекин, 29 апреля, 2022, 04:42 — ИА Регнум. В Партийной школе Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) (Китайская академия управления) состоялась церемония вручения дипломов за весенний семестр 2022 года, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

XIX Съезд Компартии Китая. 2017

Член Политбюро ЦК КПК и президент школы и академии Чэнь Си вручил сертификаты 176 выпускникам, первой группе выпускников за семестр. Четыре представительных выпускника выступили на церемонии с речами, рассказав о своих важных достижениях.

Они обязались твердо помнить об исторической миссии и ответственности перед временем, которые они несут, и конкретными действиями подготовить почву для XX Съезда КПК.