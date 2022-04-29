Пекин, 29 апреля, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа призвала к принятию эффективных мер по стимулированию производства кукурузы и продвижению весеннего земледелия в попытке обеспечить стабильное производство и поставки в этом году, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Кукуруза

Ху сделала это заявление во время инспекционной поездки в северо-восточную китайскую провинцию Ляонин с 27 по 28 апреля.

Отметив важность провинции в стабилизации и увеличении производства кукурузы в Китае, Ху призвала приложить усилия для гарантирования посевных площадей кукурузы, обеспечения поставок сельскохозяйственной техники и оборудования, улучшения руководства по сельскохозяйственным технологиям и улучшения водоохранных сооружений на сельскохозяйственных угодьях.

По ее словам, также следует приложить усилия для улучшения селекции и продвижения высококачественных сортов кукурузы и расширения применения высокоэффективных методов посадки для увеличения производственных мощностей страны по производству кукурузы с помощью технического прогресса.